Sempre più nel mirino delle critiche soprattutto da parte dei tifosi interisti, Joaquin Correa potrebbe cogliere l'occasione giusta per provare a rilanciare la sua sin qui decisamente poco fruttuosa avventura con la maglia dell'Inter contro un avversario di fronte al quale si dimostra particolarmente ispirato. L'attaccante argentino, infatti, ha segnato tre reti in sei sfide contro il Verona in Serie A, incluse le sue prime marcature con la maglia dell'Inter, una doppietta da subentrato nell'agosto 2021. Tutte le sue ultime sette reti nel massimo campionato italiano sono arrivate al Meazza.