Ancora un bruttissimo episodio di razzismo negli stadi spagnoli, atto andato in scena ieri durante la partita tra Atletico Madrid e Inter come fa sapere la Liga spagnola che ha reso noto che denuncerà i "deplorevoli cori razzisti" rivolti dai tifosi colchoneros all'attaccante del Real, Vinicius, prima che l'arbitro Marciniak fischiasse per il calcio d'inizio.

"Vinícius scimpanze'" è uno dei cori intonati da alcuni ultras dell'Atletico come mostra un video circolato sui social nelle scorse ore. Gesto che la massima competizione spagnola non farà cadere nel dimenticatoio e per il quale prenderà provvedimenti dicendosi "profondamente impegnata a garantire che il calcio sia uno spazio libero dall'odio e continuerà a perseguire incessantemente qualsiasi atto di razzismo, omofobia, violenza, odio, indipendentemente dalla competizione".