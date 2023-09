Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, Ivan Cordoba ha parlato anche dell'impatto avuto nell'Inter dai due nuovi acquisti Davide Frattesi e Marcus Thuram: "Leggendo i commenti ho capito che hanno scelto di venire all'Inter. Questo vuol dire tanto, significa che sapevano di trovare un bel gruppo e dove devi pensare a giocare e dare il tuo contributo. Marcus Thuram non è una sorpresa, mi aveva impressionato nella finale dei Mondiali; Davide Frattesi arriva in una squadra grande e ha fatto vedere subito la sua capacità di interpretare le partite come vuole l'allenatore e sapere incidere in gare complicate".