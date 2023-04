"Il governo è impegnato in maniera forte e determinata a tutelare il diritto d'autore e il copyright, perché i danni della pirateria sono gravissimi. Sono in gioco l'etica, il diritto, l'economia, ma soprattutto i livelli occupazionali e il lavoro". A dirlo, il sottosegretario con delega all'informazione e all`editoria, Alberto Barachini, oggi al convegno Pirati per sempre. Autorità, mercato, e istituzioni per la tutela del diritto d'autore, organizzato al Dipartimento di comunicazione ricerca sociale della Sapienza, in collaborazione e con il patrocinio dell`Agcom. Proprio nel pieno del passaggio da Camera a Senato "della legge - spiega il commissario Agcom, Massimiliano Capitanio - che ci permetterà un intervento diretto entro 30 minuti per spegnere un contributo piratato".

"Una battaglia sulla quale eravamo in pochi e che servirà a tutti. Chi ci ha ostacolato non erano solo gli operatori, ma anche chi non ci ha aiutato", sottolinea Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, denunciando "1 miliardo di euro perso in tre anni".

Se in termini generali il fenomeno pirateria mette infatti a rischio 10mila posti di lavoro ogni anno e 1,7 miliardi di introiti, proprio il calcio è tra i settori più colpiti. "Dall'entrata in vigore del Regolamento nel 2013 - racconta Benedetta Alessia Liberatore, alla guida della Direzione per i servizi digitali dell'Agcom - in generale sono più di 4mila le istanze che abbiamo ricevuto, il 70% con procedimenti abbreviati. Le reiterazioni sono salite dal 36% del 2018 al 63% di oggi, con l'audiovisivo che rappresenta il 58% dei nostri interventi" e "picchi proprio nei giorni delle partite, soprattutto di Champions".

"Dietro la pirateria - denuncia il presidente della Fapav, Federico Bagnoli Rossi - c'è una vera e propria mentalità criminale, che ha capito come da qui si possa arrivare anche ad altro, dai furti di identità alla gestione dei database".

"Sottrarre indebitamente il lavoro di altri e utilizzarlo senza pagare deve essere percepito come un reato grave. Così non è, molto spesso - commenta il sottosegretario Barachini - Un cambio di mentalità è necessario, perché esiste anche una pirateria passiva o inconsapevole che si perpetra facendo girare contributi".