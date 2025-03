Sarà Empoli-Bologna la prima semifinale di Coppa Italia ad andare in scena. La vincente del doppio scontro se la vedrà con una tra Inter e Milan, ma l'errore da non commettere in casa rossoblu è pensare di avere la finale ad un passo. "Sicuro quell'errore non lo commettiamo", assicura in conferenza stampa il tecnico Vincenzo Italiano: "Non possiamo pensare che non sarà difficile anche per noi. È una formazione con qualità e talento, in quel campo soprattutto il sottoscritto ha sempre faticato. Sarà una partita dura che dovremo affrontare con il massimo della concentrazione, cercheremo un risultato positivo per dare un senso ai 90' minuti successivi".

"Avevo detto in conferenza che facevamo di tutto per la gente che non è potuta venire, che avremo dato tutto e così abbiamo fatto - aggiunge ancora il tecnico del Bologna in un altro passaggio -. Ringrazio la gente che ieri è venuta al centro sportivo, questa vicinanza ci dà davvero una grande energia e dobbiamo dare qualcosa in più anche per questa gente. Dobbiamo dare tutto per questa gente che in questo momento ci sta vicino. È bello essere arrivati dove siamo, dovremo giocarci tutto per raggiungere il massimo. Siamo arrivati ora ad avere una classifica bellissima, cercheremo di fare di tutto per rimanerci ma ora serve concentrazione per domani. È una partita troppo importante, in palio c'è una finale e sono tantissimi anni che siamo lontani da qualcosa di importante. Ho visto i ragazzi concentratissimi".