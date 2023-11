Dopo l'incredibile rimonta nel recupero contro il Frosinone, il Cagliari vince ancora all'ultimo respiro, questa volta contro l'Udinese ai sedicesimi di Coppa Italia. A decidere la sfida della Dacia Arena è un gol al 120esimo minuto di Lapadula, rientrato in campo dopo 5 mesi di stop, nei tempi supplementari, dopo che i 90 minuti si erano chiusi sul risultato di 1-1 (gol di Guessand per i padroni di casa e di Viola per gli ospiti). La squadra di Ranieri affronterà ora agli ottavi il Milan.