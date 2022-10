La Cremonese impiega 111 minuti per avere definitivamente ragione del Modena e conquistare gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove troverà il Napoli di Luciano Spalletti. I grigiorossi, in superiorità numerica dal 22' dopo l'espulsione per doppio giallo a Luca Magnino, riesce a sbloccare il risultato solo nella ripresa, al minuto 77', con i due subentranti dalla panchina, David Okereke e Afena Gyan, che sembrano regalare la qualificazione a Massimiliano Alvini. Il doppio vantaggio, però, evapora clamorosamente nel giro di pochi secondi con Diaw che prima trasforma il rigore e poi pareggia i conti allo scoccare del 90' rimandando la sentenza ai supplementari. Lì diventa protagonista Leonardo Sernicola, autore di una doppietta che fa gioire la Cremo.