Sono serviti nove rigori al Monza per battere il Sudtirol nella lotteria dei tiri dal dischetto dopo il pari a reti bianche nel corso dei 90' regolamentari. Fatale, per la formazione di Valente (che tra una settimana inizierà il campionato di B, ndr) l'errore di Praszelik (ex Cosenza). Esulta la banda di Nesta, che se la vedrà adesso contro la vincente tra Venezia e Brescia nel secondo turno di Coppa Italia-Frecciarossa.