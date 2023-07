Intervistato da Il Giornale, l'ex calciatore della Roma Bruno Conti ha parlato così di José Mourinho, che ha ormai conquistato la Capitale: "Non esistono mani migliori - ha ammesso -. Vivo la quotidianità di Mourinho e vi posso assicurare che è un grande leader, è un grande allenatore, ed è una grande persona. Per me è il Number One. Sottolineo un aspetto: il popolo, la gente, i tifosi capiscono subito la genuinità di una persona. Roma è pazza di Mourinho. Lo stadio è sold out da due anni!".