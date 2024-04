Nel corso del Consiglio Federale, andato in scena negli scorsi giorni, è stato illustrato anche un progetto relativo agli arbitri. Nelle sue comunicazioni, il segretario generale Marco Brunelli ha esposto la proposta di introduzione di un progetto di coinvolgimento degli arbitri e assistenti in uscita dalla CAN che daranno la loro disponibilità per svolgere attività divulgative, formative e informative a livello nazionale e territoriale di FIGC e AIA.

Tale decisione è maturata in conseguenza dell’impegno preso in tempi non sospetti dal presidente federale con l’intenzione di accompagnare, riconoscendo loro anche la corresponsione di un trattamento economico, l’uscita degli arbitri di vertice dai quadri effettivi a fronte del servizio prestato in favore dello sviluppo del calcio in generale e delle nuove generazioni di arbitri nello specifico. Il Consiglio ha dato delega al presidente federale, d’intesa con i vice presidenti e il numero uno dell’AIA, per la formalizzazione della proposta.

"“Siamo riusciti a calare nella realtà un progetto a cui tenevamo moltissimo", ha dichiarato Gabriele Gravina, presidente della FIGC.