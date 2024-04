Non riesce a sfondare la Fiorentina a Plzen: la truppa di Italiano si ferma sullo 0-0 nell'andata dei quarti di finale di Conference League contro i padroni di casa del Viktoria. 5 gol e tante emozioni nella sfida molto sentita tra Olympiakos e Fenerbahce: greci grandi protagonisti nella prima metà di gara, con Fortounis e Jovetic che allungano, il tris a inizio ripresa a opera di Chiquinho. I turchi non cedono il passo e riaprono il confronto in vista del ritorno con gli acuti di Tadic (dal dischetto) e Kahveci.