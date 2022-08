Come da pronostico sarà Il Twente l'avversario che la Fiorentina affronterà ai playoff per accedere alla Conference League. Il club olandese, vittorioso al debutto in Eredivisie sul campo del Nijmegen grazie a un goal al 91' di Steijn, ha battuto per 4-1 il Cucaricki dopo aver vinto all'andata per 3-1 ottenendo cosi il pass per sfidare la formazione di Italiano. La gara d'andata si disputerà al Franchi giovedi 18 agosto.

Gli altri match dei playoff:

Maribor-Cluj

Apoel Nicosia-Djurgarden

Villarreal-Hajduk Spalato

Colonia-Mol Fehervar

West Ham-Viborg