Triplice fischio su tutti i campi di Conference League con la Fiorentina che batte il The New Saints per 2-0 e esordisce alla grande nella nuova edizione della competizione. A sottoscrivere il risultato sono Adli e Kean. Vince anche il Lugano dell'ex interista Mattia Zanotti, schierato titolare e in campo per tutto il match. Di seguito tutti i risultati delle partita di oggi di Europa Conference League:

Cercle Brugge-St. Gallen 6-2

Din. Minsk-Hearts 1-2

FC Astana-TSC 1-0

Heidenheim-O. Ljubljana 2-1

Legia-Betis 1-0

Molde-Larne 3-0

Noah-Mlada Boleslav 2-0

Omonia-Vikingur Reykjavik 4-0

Borac Banja Luka-Panathinaikos 1-1

Chelsea-Gent 4-1

FC Copenhagen-Jagiellonia 1-2

Fiorentina-TNS 2-0

LASK-Djurgarden 2-2

Lugano-HJK 2-0

Petrocub-Paphos 1-4

Shamrock Rovers-APOEL 1-1