Paolo Condò interviene oggi su La Repubblica per un'analisi delle favorite degli imminenti Europei. Inevitabile un passaggio riguardante gli azzurri: "Il ct è stato individuato fin dal primo giorno come vero plusvalore di questa Nazionale, perché il lavoro fatto al Napoli — evoluzione delle esperienze alla Roma e all’Inter — testimonia della capacità di assemblare squadre che siano superiori alla somma delle loro individualità. È questo il motivo per cui il ct insiste così tanto sul corredo di doti morali: una volta esaurite le energie fisiche e tecniche — e sappiamo di non averle infinite — quei metri che certamente ci mancheranno per arrivare al traguardo li deve percorrere lo spirito di squadra".