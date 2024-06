Paolo Condò, intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, ha parlato del possibile schieramento dell'Italia contro la Croazia nella partita di domani sera: "Se Dimarco non fosse disponibile cadrebbe la difesa a tre perché il plusvalore della difesa a tre è quella di liberare Dimarco nel modo in cui gioca con l’Inter. Quindi se non ce l’hai io metterei Calafiori che è mancino".