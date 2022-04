Paolo Condò analizza per La Repubblica la sfida di ieri all'Allianz Stadium. "L’Inter si è riguadagnata il diritto di crederci grazie a una vittoria che si “vede” bene in classifica, ma che promette un booster psicologico persino più importante. In una sorta di risarcimento trasversale, si può dire che l’Inter abbia ottenuto dalla Juve quel che aveva perduto nel derby di ritorno contro il Milan: tre punti a fronte di una gara che per larga parte era stata nelle mani dell’avversaria".