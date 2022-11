Il Napoli vola in vetta e secondo Paolo Condò il recupero in classifica da parte di Inter e Juventus appare complicato. "Da un punto di vista numerico entrambe potrebbero recuperare sei punti al Napoli nello scontro diretto, ma dal punto di vista del gioco c'è una sproporzione tra la squadra di Spalletti e le altre. E non solo con Juve e Inter", il pensiero del giornalista nell'intervento a Sky Sport.