Lunedì arriva a San Siro l'Empoli, una delle formazioni con le quali l'Inter vanta uno dei migliori rendimenti storici in casa: i nerazzurri, stando alle statistiche di Opta hanno vinto il 93% delle partite casalinghe contro i toscani in Serie A; tra le formazioni che ha affrontato in almeno 10 incontri domestici ha una percentuale migliore solo contro Pro Patria (100%) e Lecce (94%).

Più in generale, l’Inter di Simone Inzaghi in casa è un vero proprio colosso: dal momento del suo arrivo alla guida della squadra, il tecnico piacentino ha portato i nerazzurri a vincere il maggior numero di partite casalinghe (22 su 28), guadagnando più punti in casa (69, almeno sette in più di qualsiasi altra) e collezionando più gol in gare interne (69) tra le squadre di Serie A.