Maurizio Compagnoni ha così inquadrato la prospettiva nerazzurra, analizzandola ad ampio raggio: "I numeri nel calcio non sono tutto. Sicuramente è calato molto in zona bonus, con meno gol e assist della scorsa stagione, ma dal punto di vista qualitativo Barella è sempre indispensabile per l’Inter. Non si discutono le sue prestazioni, è il motore della squadra", ha detto a Sky Sport.