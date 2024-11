"Lo stadio del Napoli spinge, i tifosi sono molto passionali e daranno qualcosa in più. Il Napoli sa che oggi è una partita particolarmente importante perché davanti l’Inter corre, ha dimostrato di essere una squadra solida, forte, concreta, e ieri a Verona ha vinto con grandissima lucidità. Anche l’Atalanta sta spingendo… Quindi se il Napoli vuole consolidarsi deve cercare di fare una gara importante", questo il pensiero espresso a Sky da Francesco Colonnese in vista del match di questo pomeriggio tra Napoli e Roma, gara che Lukaku affronterà ancora una volta da ex dopo la trasferta dello scorso turno in casa dell'Inter. L'ex difensore aggiunge una considerazione anche a proposito del belga.

Lukaku con che animo scenderà in campo?

“Lukaku è un calciatore che ha sofferto molto le partite con grande emotività e tensione, lo abbiamo visto contro l’Inter. Da un punto di vista caratteriale non si è dimostrato un giocatore dal grande temperamento. Soffre troppo la pressione, vediamo oggi ma con l’Inter è stato annullato da Acerbi. Oggi sarà in casa quindi soffrirà meno, ma a San Siro non mi è proprio piaciuto”.