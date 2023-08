"Lukaku alla Roma è un colpo importante". Parola di Franco Colomba, che intervistato da TMW spende però parola al miele anche per il ritorno all'Inter di Marko Arnautovic: "È un giocatore tecnico e con grande fisicità. Fa giocare la squadra, sotto il profilo squisitamente tecnico è un giocatore di maggiore qualità. In una grande squadra parla la lingua degli stessi giocatori dell’Inter. Ma a volte giocherà e altre no e dovrà accettarlo".