E l’Inter? "Ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, non ci si può lamentare anche se un po’ l’amaro in bocca ai tifosi rimane. Stava dominando il campionato poi ti si è fermata e ha fatto solo 7 punti in 7 partite. Negli occhi di tutti rimane la notte di Bologna ma io mi chiedo cosa sia successo in quelle partite…".

Per parlare dello scudetto vinto dal Milan all'ultima giornata, Leggo ha intervistato Fulvio Collovati , doppio ex di rossoneri e nerazzurri.

Maignan da una parte, Handanovic dall’altra con l’errore di Radu.

"Maignan è il miglior portiere del campionato. Non ne trovo un altro con una regolarità come la sua. Ha fatto meglio di tutti anche di Handanovic…".

Questo appena concluso verrà ricordato anche come il campionato di Radu…

"Troppo facile prendersela con i più deboli. Rimane il suo errore, ma l’Inter poteva vincerla anche prima quella partita. Era sull’1-1, aveva il tempo per poterla a casa e invece non l’ha vinta… Prendersela con lui per me è sbagliato. Lo scudetto l’Inter l’ha perso in quelle sette partite: su 21 punti a disposizione ne hai fatti sette".

Chi sceglie tra i tre difensori centrali dell’Inter?

"Skriniar il migliore. Per prestazioni, per continuità di rendimento, per tutto. C’è stato un momento in cui si era inceppata tutta la squadra… Ma Milan, insieme forse a Perisic, è stato l’unico a non mollare mai".

E Dzeko?

"Ha avuto una fase iniziale dove è stato protagonista, un punto di riferimento, poi è calato ed è calata anche l’Inter. Nel girone di ritorno ha giocato di meno ma per fortuna c’ha pensato Lautaro Martinez. Edin Dzeko è la sintesi del campionato dell’Inter. Non si può pensare che potesse sostituire Lukaku. Stiamo parlando di due giocatori diversi".