Intervistato da Radio FirenzeViola , l'ex difensore nerazzurro Fulvio Collovati ha parlato anche delle situazioni di Marcelo Brozovic e Milan Skriniar . Il croato "non è al meglio e la Fiorentina deve sfruttare questa opportunità. Lui è guarito dall'infortunio, ma giocava sempre Calhanoglu . In nazionale ha fatto bene, ma se vai in pressione in questo momento puoi metterlo in difficoltà".

Sulla cessione dello slovacco: "Si parlava anche di Milenkovic come sostituto, un ottimo difensore, ma ci sono anche altri nomi. L'Inter non può permettersi il lusso di spendere certe cifre in ogni caso. Deve uscire qualcuno per far entrare qualcuno e Commisso non abbasserà le pretese per il difensore serbo".