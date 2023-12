Fulvio Collovati esprime per TVPlay.it la sua opinione sui sorteggi degli ottavi di Champions League: "La Lazio è stata la più sfortunata, mentre Inter e Napoli se la possono giocare. Attenzione però all’avversario dei nerazzurri, l’Atletico Madrid è una squadra molto difficile. Contro le squadre che non ti fanno giocare l’Inter va in difficoltà, avrei preferito pescare il Barcellona che invece gioca a viso aperto.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno segnato insieme 22 gol, il doppio di quelli realizzati dagli attaccanti della Juventus. Lautaro è uno dei più forti del mondo e ha trovato in Thuram il miglior partner possibile".