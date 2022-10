"Inter-Barcellona sarà tesa e intensa, come tutti i match di Champions, ma non bisogna dimenticare che le due squadre stanno attraversando due momenti diversi. I blaugrana sono primi in Liga dopo tanto tempo e hanno parecchio entusiasmo: Xavi ha messo le basi giuste per iniziare un nuovo ciclo vincente. L'Inter invece sta vivendo uno dei peggiori inizi di campionato della sua storia, con 4 ko in 8 giornate. Non è facile quando i risultati non arrivano e di fronte ti trovi una big come il Barça". È una delle risposte che Francesco Coco, doppio ex di Inter e Barça, dà a La Gazzetta dello Sport alla vigilia del match di San Siro.

Si aspettava questa partenza da parte dei nerazzurri?

"No, non me l'aspettavo, ma credo che non se l'aspettassero neppure i tifosi, l'allenatore e la società. La passata stagione l'Inter è stata brava a mantenere un livello alto di competitività nonostante le perdite pesanti di Lukaku e Hakimi: ha vinto due trofei e ha lottato per lo scudetto fino a 30 minuti dal termine dell'ultima giornata. Inzaghi si è calato bene nel ruolo di allenatore di un top club che, con tutto il rispetto delle altre società, è una professione diversa".