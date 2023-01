L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli, intervenuto per Calciomercato.com, è tornato sull'addio di Beppe Marotta al club bianconero svelando quella che è stata la scintilla: "Quando Fabio Paratici, che dipendeva da Marotta, ha tirato fuori dal cappello il coniglio Cristiano Ronaldo, tutti si sono emozionati. Marotta no, disse che era un errore andando alla rottura con il presidente Andrea Agnelli. Secondo me, Marotta se n’è andato proprio per un dissidio con Agnelli sull’acquisto di Ronaldo. Da lì è salito Paratici, che ha cominciato a sparare a destra e sinistra dando vita a questa situazione".