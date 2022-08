In qualità di doppio ex della sfida di domani sera, Bruno Cirillo si esprime ai microfoni della Gazzetta dello Sport sulla sfida del Via del Mare tra Lecce e Inter: "Il Via del Mare pieno dà una bellissima sensazione: posso assicurare che è emozionante e molto caldo. Ci sarà entusiasmo a palla per il ritorno del Lecce in Serie A dopo il grandissimo campionato in B dello scorso anno".

Un giudizio sull'Inter?

"È una delle candidate a vincere al campionato. Sicuramente ha fatto un ottimo mercato con un grandissimo colpo come Romelu Lukaku. Comincia la Serie A come una squadra forte che già lo scorso anno ha lottato fino all'ultimo per lo Scudetto".