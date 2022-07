L'ex ds della Fiorentina Oreste Cinquini parla del futuro di Nikola Milenkovic ai microfoni di FirenzeViola: "Ha dimostrato di valere squadre importanti, come la stessa Fiorentina. Da qui al 3 settembre ci saranno opportunità per lui, ma per i viola sarebbe un problema perderlo ora, poichè risulterebbe più difficile da sostituire. Serve equilibrio in vista dell'esordio in campionato e in Europa. Mi auguro che Milenkovic resti a Firenze. Aggiungo che Milan Skriniar per me rimarrà all'Inter e che la Juve prenderà un centrocampista al posto di Paul Pogba: questo può favorire la permanenza di Milenkovic".