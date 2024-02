Lautaro Martinez è il 'LeoVegas.News Player of the Month' di gennaio dell'Inter. I tifosi, esprimendo le loro preferenze nel sondaggio proposto sul profilo Instagram di LeoVegas.News, hanno eletto MVP il Toro, capace di segnare cinque gol in altrettante partite, compreso quello con cui si è regalato il primo trofeo da capitano nerazzurro, ovvero la Supercoppa italiana.

"Con il Verona la zampata di destro, nella gara contro il Monza il gol da pochi passi e il rigore perfetto, nella finalissima di Supercoppa contro i partenopei una precisa girata al volo, mentre nella gara del Franchi è stato decisivo con un gol di testa", si legge su Inter.it.