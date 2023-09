Il Cile è atteso dalla sfida contro la Colombia nel percorso di qualificazione che conduce al Mondiale 2026. A presentare il prossimo impegno della Roja ci pensa Victor Felipe Mendez, centrocampista del CSKA Mosca e della nazionale cilena che, durante la conferenza stampa, evidenzia di apprezzare il contributo che giocatori più esperti come Alexis Sanchez, Arturo Vidal e Charles Aránguiz continuano a dare alla selezione: "Non ci sono dubbi che i giocatori della Generación Dorada (la 'Generazione d'Oro', ndr) siano molto importanti, c'è una ragione per cui sono ancora in grandi squadre. I più giovani cercano di prendere il massimo da questi giocatori.

Spero che possano esserci fin dall’inizio".