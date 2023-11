Dopo aver giocato malvolentieri da numero nove nell'unico match vinto dal Cile nel girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026 a spese del Perù lo scorso 13 ottobre, Alexis Sanchez potrebbe arretrare il suo raggio d'azione contro il Paraguay venerdì prossimo. Stando alle informazioni di TNT Sports, il ct Eduardo Berizzo sarebbe orientato a schierare da trequartista per fare spazio in attacco a Damián Pizarro, attaccante reduce dalla bella partecipazione con la Roja Under 23 che ha vinto la medaglia d'argento ai Giochi Panamericani di Santiago 2023.