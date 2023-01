Intervenuta nel corso di '90° Minuto', la dirigente FIFA in quota UEFA Evelina Christillin, tifosa della Juventus e vicina alla famiglia Agnelli, ha parlato così delle possibili sanzioni per la formazione bianconera in seguito alla penalizzazione di 15 punti per la questione plusvalenze: "È evidente che si sono un po' impiccati da soli, perché le intercettazioni parlano chiaro - ha esordito -. Ricordiamoci che c'è ancora da valutare la parte stipendi, così come quella UEFA. Ci sarà un comitato esecutivo già mercoledì a Nyon e vedremo se l'argomento verrà trattato o meno.