Mentre il fratello Federico imperversa nell'Inter, Christian Dimarco, esterno classe 2002 anch'egli di scuola Inter, si prepara a tentare una nuova avventura in Serie C. Secondo quanto riferito da Tutto Mercato Web, Dimarco junior dovrebbe lasciare la Feralpi Salò per accasarsi in un altro club: su di lui, è forte l'interesse di Fiorenzuola, Trento e Recanatese.