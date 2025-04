Si è conclusa la 33esima giornata di Serie A con le ultime quattro partite, inizialmente in programma lunedì scorso e posticipate a oggi dopo la morte di Papa Francesco.

Spicca la vittoria del Parma di Chivu sulla Juventus grazie ad un gol di Pellegrino: i bianconeri non riescono dunque a mantenere il quarto posto occupato ora dal Bologna, vittorioso per 1-0 sull'Inter.

Sono 59 i punti della Juve di Tudor, gli stessi della Lazio di Baroni dopo la vittoria per 2-0 (gol di Castellanos e Dia) contro il Genoa. La Fiorentina vince 2-1 sul campo del Cagliari (Piccoli, Gosens e Beltran i marcatori) e mantiene viva la speranza per un piazzamento in Europa.

Il Torino, che nel prossimo turno di campionato affronterà il Napoli, vince 2-0 contro l'Udinese: a segno Adams e Dembele.