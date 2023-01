Il tecnico dell’Inter Primavera Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Sportitalia dopo il ko contro la Fiorentina in Supercoppa italiana: “Stiamo lavorando per migliorare e per crescere, stasera l’importanza della partita l’abbiamo sentita, è stata una delle peggiori gare giocate quest’anno. Sono dispiaciuto perché nel calcio per giocare bisogna avere personalità, bisogna saper gestire la pressione. Poi la tecnica può migliorare, la personalità bisogna avercela. Sono sicuro che questi ragazzi ce l’hanno dentro, ma quei due gol che abbiamo subito per nostri errori ci hanno messo il piombo nelle gambe”, ha concluso.