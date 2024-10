Ad Atene in qualità di ambasciatore della Juventus per l'assemblea della ECA, Giorgio Chiellini si è fermato ai microfoni di Sky Sport parlando tra le altre cose dei primi vagiti del nuovo format della Champions League: "A me piace. Le prime due giornate sono state interessanti: ci sono tante partite, adesso inizi a guardare anche gli altri risultati, mentre prima guardavi soltanto i risultati del tuo gruppo. Capiremo di più nelle ultime giornate, secondo me non ci rendiamo ancora conto di com'è, si tratta di una scoperta quotidiana. La direzione è quella giusta".