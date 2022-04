I vincitori della Coppa Italia potrebbero potenzialmente qualificarsi per la Champions League dal 2024 in base alle nuove regole della UEFA, ma solo se a vincerla è una big che ha un alto ranking Uefa. Lo rivela Calcio e Finanza , spiegando come l’allargamento della Champions League a 36 club e i criteri per ampliarli dalle attuali 32 squadre potrebbe portare a una rivoluzione anche per le coppe nazionali, anche se riguarderebbe soltanto le squadre più importanti che avrebbero un ulteriore cuscinetto. I quattro posti in più disponibili dal 2024/25 saranno infatti assegnati secondo tre criteri:

2) Il secondo posto sarà assegnato alla vincitrice di un campionato nazionale, allargando da quattro a cinque il numero di club che si qualificano tramite il cosiddetto ‘Percorso Campioni’.

3) Il terzo e quarto posto saranno assegnati ai due club, non qualificatisi direttamente alla Champions League ma che abbiano ottenuto il pass per la fase preliminare o per le altre due competizione europee (Europa League o Europa Conference League), con coefficiente più alto nel ranking UEFA.

Sempre Calcio e Finanza, a titolo d'esempio, cita il caso della situazione di quest'anno. Esaminando la Coppa Italia di questa stagione: se la Fiorentina vincesse il trofeo e il nuovo format Champions entrasse in vigore dalla prossima annata, sarebbe quasi impossibile per i viola entrare in Champions, considerando il ranking Uefa nullo nelle ultime cinque stagioni. Diverso sarebbe il caso, ad esempio, se il trofeo fosse vinto da una tra Juventus, Inter e Milan e una di queste finisse fuori dalle prime sei posizioni in Serie A: a quel punto, in quanto non qualificate alle coppe europee, vincere il trofeo le farebbe rientrare nelle competizioni Uefa con buone possibilità di venire ripescate in Champions.