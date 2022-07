Intercettato da Sky Sports UK, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato così di Romelu Lukaku, da un paio di settimane tornato all’Inter: “Era un suo desiderio, ne ha avuto la possibilità e assieme alla società abbiamo deciso di lasciarlo andare. Se c’è possibilità che torni al termine della stagione? Non so quante possibilità ci siano, ma sicuramente ce ne sono visto che è andato via in prestito. Ad ogni modo non spetta a me decidere”.