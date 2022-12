Aveva saltato i Mondiali, adesso è costretto a tornare ai box. Momento sfortunato per Reece James, laterale destro del Chelsea, che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 53' della sfida contro il Bournemouth (vinta per 2-0 dai Blues) per un infortunio apparentemente abbastanza serio. Considerando che il Chelsea aveva già mostrato un concreto interesse per l'esterno nerazzurro Denzel Dumfries, è possibile un ritorno di fiamma qualora l'infortunio dovesse risultare grave.