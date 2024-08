Cristiano Ronaldo, il miglior marcatore di tutti i tempi della Champions League, riceverà un premio speciale dal presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, in riconoscimento della sua carriera nella competizione per club più prestigiosa del mondo. La consegna del riconoscimento avverrà durante la cerimonia del sorteggio, in programma stasera al Grimaldi Forum di Monaco, a partire dalle 18.

"Cristiano Ronaldo è una delle stelle più brillanti della costellazione della Champions League - ha dichiarato Ceferin -. I suoi risultati straordinari in termini di gol nella competizione sembrano destinati a superare la prova del tempo, ponendo una sfida notevole alle generazioni future. La sua prolungata eccellenza ai massimi livelli è una testimonianza della sua incessante ricerca di trofei sia a livello di squadra che individuale. Nel corso di oltre due decenni, ha continuamente evoluto e perfezionato il suo gioco, conservando tuttavia quella passione giovanile per i gol e la loro esultanza. La sua professionalità, la sua etica del lavoro, la sua dedizione e la sua capacità di brillare sul palcoscenico più importante, sono qualità che i giocatori di calcio di tutto il mondo dovrebbero aspirare a emulare".