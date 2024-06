Sono stati effettuati quest'oggi i sorteggi per il secondo turno di qualificazione alla Champions League 2024-2025, che vedevano tra le protagoniste anche il Fenerbahçe del nuovo allenatore José Mourinho, impegnato nel percorso piazzate. Il ritorno dello Special One nella massima manifestazione continentale avverrà in Svizzera, visto che i gialloblu di Istanbul sono stati abbinati al Lugano.

Questo il quadro completo:

Percorso Campioni

PFC Ludogorets 1945 (BUL) / FC Dinamo Batumi (GEO) - FC Dinamo Minsk (BLR) / FC Pyunik (ARM)

APOEL FC (CYP) - FC Ordabasy (KAZ) / FC Petrocub (MDA)

Ferencvárosi TC (HUN) - The New Saints FC (WAL) / FK Dečić (MNE)

PAOK FC (GRE) - FK Borac Banja Luka (BIH) / KF Egnatia (ALB)

FK Bodø/Glimt (NOR) - FC RFS (LVA) / Larne FC (NIR)

Malmö FF (SWE) - KÍ Klaksvík (FRO) / FC Differdange 03 (LUX)

Vikingur Reykjavík (ISL) / Shamrock Rovers FC (IRL) - AC Sparta Praha (CZE)

FC Ballkani (KOS) / UE Santa Coloma (AND) - FC Midtjylland (DEN)

FC Flora Tallinn (EST) / NK Celje (SVN) - ŠK Slovan Bratislava (SVK) / FC Struga (MKD)

FK Panevėžys (LTU) / HJK Helsinki (FIN) - Jagiellonia Białystok (POL)

Hamrun Spartans FC (MLT) / Lincoln Red Imps FC (GIB) - Qarabağ FK (AZE)

Virtus A.C. 1964 (SMR) / Fotbal Club FCSB (ROU) - Maccabi Tel Aviv FC (ISR)

Percorso Piazzate

FC Lugano (SUI) - Fenerbahçe SK (TUR)

FC Dynamo Kyiv (UKR) - FK Partizan (SRB)