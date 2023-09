Simpatico e amichevole botta e risposta sui social tra l'Inter e la Real Sociedad, dopo il sorteggio di ieri che ha posto entrambi i club nel Girone D della Champions League. Dopo il saluto da parte dei nerazzurri, è arrivata la replica degli spagnoli che postando un bel video dedicato a Milano e al Meazza, hanno pubblicato in italiano: "Ciao Inter, sarà un onore visitarvi in Italia e ricevervi nella Reale Arena. Ci vedremo presto in Champions League!".

🇮🇹 Ciao @Inter, Sará un onore visitarvi in Italia e ricevervi nel Reale Arena. Ci vedremo presto un @ChampionsLeague!#UCLDraw | #AurreraReala pic.twitter.com/O987I5vIWF — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 31, 2023