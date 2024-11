Primo gol subito in Champions League e imbattibilità persa per l'Aston Villa, che cade in Belgio contro il Bruges: 1-0 il risultato finale, per effetto del rigore trasformato al 52' da Hans Vanaken, penalty assegnato per l'incredibile ingenuità di Mings che ha toccato il pallone con la mano in area dopo il rinvio del portiere Emiliano Martinez. Resta a zero punti lo Young Boys, battuto nello scorso turno dall'Inter: all'Arena Auf Schalke di Gelsenkirchen, lo Shakhtar ribalta gli svizzeri, in vantaggio con Imeri, grazie ai gol di Zubkov e Sudakov.