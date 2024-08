Dopo che sarà effettuato il sorteggio della prima fase di Champions League, il calendario verrà poi costruito successivamente e pubblicato verosimilmente due giorni dopo il sorteggio, quindi sabato 31 agosto. L’ordine delle sfide e la loro programmazione, riporta Calcio e Finanza, terrà ancora conto delle “coppie” che si formeranno anche sulla base delle esigenze televisive, esattamente come accadeva nelle stagioni passate, ma non vi sarà una stretta alternanza tra martedì e mercoledì considerando anche le partite tutte in contemporanea all’ultima giornata.

La UEFA, pur conscia della difficoltà, cercherà in ogni caso di creare calendari che mantengano un equilibrio competitivo, evitando per esempio che un club si trovi a dover affrontare nelle prime due giornate o negli ultimi due turni entrambe le avversarie appartenenti alla prima fascia.