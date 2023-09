Sarà trasmessa in chiaro la seconda partita del girone di Champions League dell'Inter, che martedì prossimo ospiterà il Benfica a San Siro con l'obiettivo di conquistare la prima vittoria in campo europeo in questa stagione dopo il pari sofferta di San Sebastian con la Real Sociedad. Il match andrà in onda in diretta su Canale 5, alle 21.