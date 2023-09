"In una parola sola? Benino. Facendo la media tra il girone infernale toccato al Milan, quello gradevole della Lazio e il purgatorio accettabile di Napoli e Inter". Questo il pensiero di Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il sorteggio Champions di ieri.

"L'Inter avrebbe potuto pescare dalla prima urna un rivale molto più inquietante del Benfica, sconfitto nei quarti nell’edizione scorsa, con un autorevole 2-0 al Da Luz. A questo giro, il tecnico Schmidt, cultore del pressing aggressivo, ha un campione del mondo in più: Angel Di Maria. Vero, ma ce l’ha anche Inzaghi: Lautaro che segnò al Benfica nel 3-3 di San Siro. Il Salisburgo, al solito, ha venduto i suoi gioiellini (da Okafor in giù) e fatto un nuovo lancio di dadi: da prendere con le molle l’entusiasmo dei giovani, così come l’orgoglio basco della Real Sociedad. Ma l’Inter vicecampione d’Europa è favorita nel girone".