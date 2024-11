Torna l’appuntamento istituzionale più rappresentativo della Fondazione PUPI - Ente Filantropico del Terzo Settore. Arrivati a 23 anni di attività, i fondatori Paula de la Fuente e Javier Zanetti organizzano il Charity Dinner “UN SORRISO PER PUPI – 23 ANNI INSIEME” a Cernobbio (CO) giovedì 28 novembre alle ore 19 e sarà un’occasione per incontrare chi nel corso degli anni ha sostenuto e sostiene i progetti della PUPI.



La serata sarà incentrata sul tema principale dei 23 anni, un compleanno pieno di orgoglio per il cammino percorso fino a oggi e che volge uno sguardo agli obiettivi futuri da raggiungere. La raccolta fondi sarà destinata a iniziative che riguardano l’ambito educativo e sportivo in Argentina e sul territorio di Como.