Dal suo spazio editoriale per Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini conferma i piani dell'Inter per la sostituzione di Juan Cuadrado: "Una strada è intervenire su un esterno di ruolo. Soluzione non facile visto che la sessione invernale non offre grandi opportunità. Un profilo sicuramente monitorato è Tajon Buchanan del Bruges ma in questo caso serve un investimento di un certo livello e quindi il via libera da parte della proprietà. Altre idee potrebbero essere Thomas Meunier del Borussia Dortmund e magari Nahitan Nandez del Cagliari ma la caccia all’eventuale profilo giusto deve ancora entrare nel vivo. L’altra via, che ha molte meno chances, potrebbe essere quella di anticipare l’acquisto di Tiago Djalò del Lille".

Confermate anche le buone notizie sul fronte rinnovi, "soprattutto per quanto riguarda Lautaro Martinez. Ormai il percorso è segnato e ci sono tutti i presupposti perché a breve ci sia l’accordo definitivo. Il Toro si legherà all’Inter fino al 2028. Il suo stipendio salirà fino 8 milioni di euro a stagione. In contemporanea ci saranno anche i prolungamenti di Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco, rispettivamente fino al 2025 (con opzione per l’anno successivo) e fino al 2028. Insomma per tutti quanti siamo al traguardo".