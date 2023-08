"È Scamacca Il grande colpo di queste ultime ore di mercato" scrive sicuro Niccolò Ceccarini nel suo editoriale odierno per TMW, editoriale nel quale il direttore di TMW analizza il colpaccio messo a segno dalla squadra di Gasperini, soffiando all'Inter il futuro attaccante designato. "Quadriennale da 2,6 milioni di euro netti a stagione" per l'ex Sassuolo che ha preferito la Dea all'Inter, che oggi si ritrova costretta ad acquistare una punta con tanto di tempo che stringe: "Dopo aver abbandonato la pista Lukaku e svanita l’opzione Scamacca, allo stato attuale Marotta e Ausilio stanno lavorando su due ipotesi. La prima è Balogun, di proprietà dell’Arsenal, reduce da una grande stagione in Ligue 1 con il Reims per il quale a inizio settimana ci sarà un incontro. La valutazione è sui 25 milioni di euro. La seconda riguarda Beto dell’Udinese. Da non escludere anche Morata. Balogun rimane però il grande favorito".

Su Lukaku e Vlahovic:

"La Juventus per farlo partire in direzione Chelsea vuole almeno 40 milioni di euro più Lukaku. In settimana riprenderanno i contatti con il club inglese per capire se ci sono i margini per provare a portare avanti l’affare".