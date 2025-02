Vincenzo Cavaliere, agente FIFA conoscitore del mercato croato, presenta ai microfoni di Tutto Mercato Web Petar Sucic, il prossimo nuovo giocatore dell'Inter: "È un giocatore che a centrocampo può ricoprire diversi ruoli: può fare il play, la mezzala, il mediano. Ha dinamismo e forza fisica, ha anche il passaggio giusto e la capacità di fare l'ultimo passaggio importante".

A tuo avviso arriva per sostituire in prospettiva Calhanoglu o Frattesi?

"Loro l'han preso come un giovane di prospettiva, non con l'intento di sostituire un calciatore nello specifico. In Croazia diciamo che è un Brozovic più fisico, qualità che ha dimostrato non solo nel campionato croato, ma anche in nazionale e in Champions League. E poi c'è un aspetto di Sucic che colpisce particolarmente: è cresciuto in maniera importante e costante negli ultimi anni. Da giocatore un po' sopra la media in Under 21 è diventato uno dei giovani più interessanti della nazionale maggiore. Ha grande testa, un giocatore quadrato oltre che un buon centrocampista. È un giocatore più pronto per l'Inter rispetto a quando, ad esempio, nella Milano nerazzurra sbarcò Marcelo Brozovic".

L'Inter non l'ha pagato poco

"Ma secondo me ha fatto un affare. È un calciatore che vale la cifra spesa".